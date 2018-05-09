Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Özge Özprinçci, önceki gün sosyal medya hesabından 2 yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını söyleyerek yardım istemişti. Bakıcı, dün Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Tuzla polis merkezi ekipleri tarafından yakalandı. Özbekistan uyruklu Zurafo Ergasheva isimli kadının Türkiye'de kaçak olarak bulunduğu ve çalışma izninin olmadığı da ortaya çıktı. Özbekistanlı kadının kendisini Hatice ismiyle tanıtarak bakıcılık işine başladığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliye sevk edildi. Ünlü oyuncu Özpirinçci de bakıcının yakalanmasının ardından sosyal medya hesabından takipçilerine ve destek olanlara teşekkür etti. Bu arada şiddetin görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kadın bakıcının çocuğa bağırıp çağırdığı görülüyor. Bakıcı kadın, poposuna tokat attığı minik çocuğu, bir süre sonra koltuğa fırlatıyor. Dehşete düşüren görüntülerin ardından Özbekistanlı bakıcı kayıplara karışmıştı.