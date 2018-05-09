Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avukatı Öykü Akay'la dosya hazırlayan ünlü oyuncu, doğuma kadar gerek kanuni zeminde gerekse her türlü medya aracılığıyla konunun yeniden ele alınması için her türlü gayreti göstereceğini ifade etti. Şen “Şimdiden anneliğin bilincine vardım ve dünyaya gelen bebeklerin hastanelerdeki yanlış uygulamalar neticesinde ölmesine dayanamıyorum. Bunu sosyal sorumluluk bilerek bütün anneleri temsilen sayın bakanımıza ziyarette bulunmak istiyorum” dedi.