Avukatı Öykü Akay'la dosya hazırlayan ünlü oyuncu, doğuma kadar gerek kanuni zeminde gerekse her türlü medya aracılığıyla konunun yeniden ele alınması için her türlü gayreti göstereceğini ifade etti. Şen “Şimdiden anneliğin bilincine vardım ve dünyaya gelen bebeklerin hastanelerdeki yanlış uygulamalar neticesinde ölmesine dayanamıyorum. Bunu sosyal sorumluluk bilerek bütün anneleri temsilen sayın bakanımıza ziyarette bulunmak istiyorum” dedi.
Yenidoğan ölümlerine dikkat çekecek
09.05.2018 - 03:04 | Son Güncelleme: 09.05.2018 - 03:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren, Elif isimli günlük dizide rol alan Derya Şen Akbacak, dünyaya gelecek çocuğunu korumak için Sağlık Bakanlığına gitmeye hazırlanıyor.
Etiketler : Derya Şen Akbacak,yenidoğan ölümleri,
559414 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/559414.aspx
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