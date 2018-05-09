Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gecede bir konuşma yapan Kerem Alışık "Çolpan İlhan ve Sadri Alışık, sanata değer katan büyük değerlerimiz. Bu geceler bizim onlara değil, onların bize armağanı” dedi... Komedi dalında yılın en başarılı kadın oyuncusu seçilen Demet Evgar "Bugün annemin doğum günü. Ödülümü ona armağan edeceğim” dedi. Komedi dalında en başarılı erkek oyuncu Engin Günaydın seçildi. Tiyatro dalında en başarılı erkek oyuncu Mert Fırat; kadın oyuncu Özge Özder seçildi. Ahmet Mümtaz Taylan, sinema dram dalında en başarılı erkek, Başak Köklükaya da en başarılı kadın oyuncu seçildi. Bu arada, usta oyuncu Nevra Serezli, Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Özel Ödülü'nü Kerem Alışık'ın elinden aldı.