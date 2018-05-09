Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Özpirinçci'nin yeğeni olan  iki yaşındaki A.B.T. adlı çocuğun bakıcısı tarafından şiddet ve istismara maruz  kaldığına dair bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında  muhtelif haberlerin yer aldığı, kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve oluşması  muhtemel yanlış algıların önüne geçmek amacıyla basın açıklaması yapılmasına  gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, H.H.T'nin 6 Mayıs'ta Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk  Büro Amirliğine müracaat ederek, 2 yaşındaki kızı A.B.T'ye bakıcısı tarafından  kötü muamelede bulunulduğunu, eve koyduğu kamera kayıtlarından tespit ettiği  Hatice isimli Özbekistan uyruklu bakıcı kadın ile bu kadının eşi olup işine son  verdiği için kendisini SMS yoluyla tehdit eden erkek şahıstan şikayetçi olması  üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında alınan adli rapora göre mağdur çocuğun kürek  kemiği, boyun ve dudak bölgelerinde yaralama izleri olduğu belirtilen açıklamada,  çocuğun velisi tarafından eve konulan kamera kayıtları üzerinde yapılan inceleme  neticesinde de bakıcı kadının çocuğa karşı şiddet içerikli davranışlarda  bulunduğunun belirlendiği vurgulandı.

Açıklamada, yapılan araştırmalar sonucu Hatice ismini kullanan kadının  Özbekistan uyruklu Z.E. adlı kişi olduğunun belirlendiği ve yapılan çalışmalarda  dün yakalandığı bilgisi verildi.

Şüpheli bakıcının savunmasında "çocuğa karşı kötü muamelede bulunma  kastıyla hareket etmediği ve davranışlarının şiddet kastı taşımadığı" şeklinde  beyanda bulunduğu, aynı gün yakalanan bakıcının eşi olan şüpheli M.T'nin de  H.H.T'ye eşini işten çıkardığı için sitem içerikli bir SMS gönderdiğini,  kesinlikle tehdit kastıyla davranmadığını savunduğu aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilen şüphelilerden bakıcı Z.E'nın sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce yurt dışına çıkışı  yasaklanmak suretiyle adli kontrol altına alındığı, diğer şüpheli M.T'nin serbest  bırakıldığı, ayrıca her iki şüpheli hakkında mağdur ve müştekiye yönelik suç  teşkil edecek muhtemel eylemlerinin önlenmesi amacıyla 6284 sayılı Kanun  hükümleri uyarınca tedbir konulması yönünde aile mahkemesinden talepte  bulunulduğu, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin süratle ve tüm yönleriyle  ortaya çıkarılması amacıyla gereken işlemlerin yapıldığı, bu aşamada açıklanan  eylemler dışında başkaca suç teşkil eden bir eylem tespiti yapılmadığı  anlaşılmıştır."