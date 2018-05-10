Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çarşamba akşamları ATV ve TRT1 ekranlarında yaşanan reyting yarışının kazananı yine değişmedi.

SEN ANLAT KARADENİZ ZİRVEDE

Dün akşamın reyting sıralamasında ATV'de yayınlanan 'Sen Anlat Karadeniz' dizisi birinci sıraya otururken, ikinci sırada TRT 1'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisi, üçüncü sırada ise Sen Anlat Karadeniz'in özeti yer aldı.

AB'DE SIRALAMA DEĞİŞTİ

AB'de ise birincilik Diriliş Ertuğrul'un, ikincilik Sen Anlat Karadeniz'in, üçüncülük ise Fatih Portakal'la FOX Ana Haber'in oldu.