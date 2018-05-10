Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Çukur 29. Yeni Bölüm Fragmanı İzle

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sezon finaline doğru adım adım ilerleyen Çukur’un son bölümünde taş üstünde taşın kalmayacağı büyük mücadele başladı. İdris Koçovalı’yı karşısına alan Vartolu’nun Sena’ya yardım etmesi Yamaç’ı da onun baş düşmanlarından biri haline getirdi. Öfkeden gözü hiçbir şeyi görmeyen Yamaç, Sena ve Vartolu’dan hesap sordu. Bu yüzleşme büyük gelişmelerin de başlangıcı oldu. Saadet’in evlenmemesi için her şeyi yapan Vartolu’nun hayati hatası Saadet’i ondan daha da uzaklaştırdı. Düğün günü gelip çattığında ise beklenmedik bir olay tüm dengeleri alt üst etti ve mahallenin sakinlerinden biri Çukur’a veda etmek zorunda kaldı.

SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Dizinin yayın kanalı Show TV, geçtiğimiz günlerde Çukur 28. bölüm fragmanı açıklamasında sezon finalinin 6 bölüm sonra gerçekleşeceğini duyurmuştu. Buna göre Çukur dizisinin 11 Haziran 2018 tarihinde sezon finali yapması bekleniyor.

Çukur yeni fragmanı