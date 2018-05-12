Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon başında yayından kaldırılacağı konuşulan Arka Sokaklar, cuma akşamı reytinglerine damga vurmaya devam ediyor.

KANAL D'Yİ KURTARDI

Bu sezon yayınladığı dizileri reytinge kurban veren Kanal D'yi Arka Sokaklar kurtardı. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinde olan Arka Sokaklar, dün akşamın reyting sıralamasında zirveyi yine kaptırmadı.

İDDİALI YAPIMLARI GERİDE BIRAKTI

Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisi birinci sıraya otururken, ikinci sırada TV8'de ekrana gelen Survivor yarışması, üçüncü sırada ise Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisi yer aldı.

AB'DE SIRALAMA DEĞİŞTİ

AB'de ise birincilik İstanbullu Gelin dizisinin, ikincilik Survivor'ın, üçüncülük ise Fatih Portakal'la FOX Ana Haber'in oldu.