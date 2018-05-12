Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil yemek çıkışı görüntülendi.

"ALLAH BANA O GÜNLERİ DE GÖSTERSİN"

Bulundukları mekândan tek başına ayrılan ünlü şovmen, muhabirlerin "Yalnızlıktan sıkılmadınız mı? Tekrar evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "İnşallah, çok istiyorum. Allah bana o günleri de göstersin" yanıtını verdi.

5 EVLİLİK YAPMIŞTI

Erbil daha önce 5 kez evlilik yapmıştı. Son olarak Tuğba Coşkun ile 30 Nisan 2005 tarihinde evlenmişti. 3 Temmuz 2006'da Ali Sadi adını verdikleri bir çocukları oldu. Ancak o bile bu yuvayı sürdürebilmek için yeterli olmadı. 2011 yılında boşandılar.