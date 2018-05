Türkiye Gazetesi

Ünlü manken Didem Soydan, Milyoner yarışmasına katıldı. Fenomen yarışmada yarışan bir kişi, telefon jokerini kullanarak mahalleden arkadaşı olan ünlü manken Didem Soydan'ı aradı. Didem Soydan, arkadaşının kendisine yönelttiği 15 bin TL'lik soruya doğru cevap vererek, arkadaşının bir sonraki soruyu görmesine yardımcı oldu. Peki Milyoner yarışmasına katılan ünlü manken Didem Soydan kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...

Bir sesli soruda, mahalleden arkadaşı olan Didem Soydan'ı arayan yarışmacı, Didem Soydan'ın yardımıyla "Something got me started" şarkısını hangi müzik grubu seslendirmektedir?' sorusuna A - Simply Red cevabını vererek bir sonraki soruyu görmeye hak kazandı.

DİDEM SOYDAN KİMDİR?

Türkiye’nin en iyi mankenlerinden olan Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul’da doğmuştur. Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni, babası ise Arnavutluk'tan göç etmiş bir ailenin çocuğudur.

KARİYERİ:

Üniversite yıllarında çalıştığı Diesel adlodacı Ümit Ünal tarafından modellik teklifi gelince bir ay sonra La Russie defilesinde yer aldı. Bu defilede birçok ünlü modacı ve fotoğrafçı tarafından beğenildi. Modellik kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Didem Soydan Türkiye'nin birçok ünlü modacısıyla birlikte çalıştı. İstanbul'da düzenlenen moda haftaları kapsamındaki Fashion Week defilelerinde tasarımcıların en çok tercih ettiği modeller arasında yer aldı.