Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jet Sosyete 12. bölüm izle, Jet Sosyete yeni bölüm izle, Jet Sosyete son bölüm izle, Jet Sosyete fragman izle, Jet Sosyete yeni bölüm fragman izle ile ilgili aradıklarınıza buradan ulaşabilirsiniz. Star TV ekranlarında yayınlaanan ve Gürse Birsel'in yazdığı Jet Sosyete dizisi, 12. yeni bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Jet Sosyete dizisinin 12. bölümünü izleyenler, ''Jet Sosyete 12. bölüm izle, Jet Sosyete son bölüm izle, Jet Sosyete yeni bölüm tek part izle, Jet Sosyete fragman izle, Jet Sosyete 13.bölüm fragman izle, Jet Sosyete yeni bölümde neler olacak'' gibi detayları araştırıyor. 11. bölümde yalıda olan garip olayların ardından Alara, Gündüz ve Ozan'ı gece gizlice eve almıştı. Yeni bacanak olduklarını öğrenen Gündüz ve Ozan, yalıda meydana gelen olayların İlayda'nın uyur gezerliği sonucunda yaşandığını ortaya çıkarmışlardı.

Talib'in annesi Şennur teyze, Yıldız ve Talib'in durumunu Yıldız'ın babası Yaşar'a açarak ikilinin arasını bozmaya niyetlenmişti. Öyle ki Şennur teyze, Yaşar'ı arayarak Talib'in restoranına davet etmişti. Akşam üzeri Talib'in davetlisi olarak restoranda yemek yiyen Cengiz, ne olur ne olmaz diye telefonunu, kartını ve parasını yanına getirmedi. Talib'in restorana geç gelmesiyle birlikte restorandaki işleri yoluna sokmaya kararlı olan Şennur teyze, işin başında durarak dükkana çeki düzen vermekte kararlıydı. Yemeği yedikten sonra Talib'in misafiri olduğunu ve bundan dolayı hesap ödemeyeceğini söyleyen Cengiz'e Şennur teyze olur vermeyerek ve bulaşıkları yıkatır. Yaşar'ın restorana gelmesiyle birlikte Şennur teyze, büyük bir hata yaptığının farkına vardı. Bunun üzerine Yıldız ve Talib, bir anda restorana gelir ve Yaşar, Şennur ve Cengiz ile karşı karşıya kalır. Yıldız'la evlenmek konusunda kararlı olan Talib, pat diye durumu Yaşar'a açar. Bu sözlerin üzerine bayılan Şennur teyzenin ardından Yaşar da fenalaşır.

Jet Sosyete yeni bölümü ve fragmanı izlemek için tıklayın

(Fotoğraflar Star TV'den alınmıştır)

Yeni bölümde ne olacak?

Gizem’in düğüne katılmama ihtimalini duyan İlayda, aralarını iyileştirmek için acil eylem planına geçecek. İlayda, Gizem’i sevdiğine inandırmak için her yolu deneyecek! Alara’nın doğum günü için özel bir şey yapmak isteyen Gündüz, tutamayacağı bir söz verecek. Hiç parası olmadığı halde Alara’ya mücevher almak isteyen Gündüz ve planları tüm siteyi karıştıracak.

Görüştükleri ortaya çıkan Talip ve Yıldız cephesinde ise sular durulmuyor. Yüksel ailesi, bir an önce Yıldız’ı istemeye gelinmesini şart koşacak. Ancak Şennur’un kolay kolay teslim olmaya niyeti olmayacak ve binbir dereden su getirecek.

Ofiste Tony’nin soğuk algınlığı bahanesi ile devamlı ortadan kaybolması herkesi şüphelendiriyor. Yaşar, işi aksattığını düşündüğü Tony’nin peşine düşecek.

(Fotoğraflar Star TV'den alınmıştır)

Jet Sosyete’de Anneler Günü telaşı

Gizem’in düğüne katılmama ihtimalini duyan İlayda, aralarını iyileştirmek için acil eylem planına geçecek. İlayda, Gizem’i sevdiğine inandırmak için her yolu deneyecek! Alara’nın doğum günü için özel bir şey yapmak isteyen Gündüz, tutamayacağı bir söz verecek. Hiç parası olmadığı halde Alara’ya mücevher almak isteyen Gündüz ve planları tüm siteyi karıştıracak.

Görüştükleri ortaya çıkan Talip ve Yıldız cephesinde ise sular durulmuyor. Yüksel ailesi, bir an önce Yıldız’ı istemeye gelinmesini şart koşacak. Ancak Şennur’un kolay kolay teslim olmaya niyeti olmayacak ve binbir dereden su getirecek.

Ofiste Tony’nin soğuk algınlığı bahanesi ile devamlı ortadan kaybolması herkesi şüphelendiriyor. Yaşar, işi aksattığını düşündüğü Tony’nin peşine düşecek.