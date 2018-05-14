Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Next Level AVM’de gerçekleşen söyleşide Demet Şener kariyerini ve kendisiyle ilgili merak edilenleri anlattı. Şener, şunları söyledi...

∂ Kendi lüksüme çok düşkündüm. Ancak anne olduktan sonra bütün önceliklerim çocuklarım oldu. Annelik fedakârlık demektir.

∂ Çok fazla darbe aldım. Çok zor süreçlerden geçtim, hâlâ da geçiyorum. Ancak kendi ayaklarının üzerinde durmaya gayret eden bir anneyim.

∂ Kimsenin hayatı toz pembe değil. Ben her şeye rağmen çok sevebilen bir insanım.

∂ Evlendikten sonra uzun süre yurt dışında kalarak mesleğimden uzaklaştım.

∂ Sektöre çok genç yaşta atıldım. Şimdi uzun bir aradan sonra böyle güzel bir sevgiyle karşılanmak çok büyük bir onur.

∂ YouTube’da kanalım var: Hayattan Bir Demet.

∂ Mesleki açıdan 20’li yaşlarıma geri döndüm. Haber sunuculuğu teklifinden dizi oyunculuğuna kadar birçok alanda teklifler var. Şimdi hangisini daha iyi yapabilirim diye düşünüyorum.