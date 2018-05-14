Next Level AVM’de gerçekleşen söyleşide Demet Şener kariyerini ve kendisiyle ilgili merak edilenleri anlattı. Şener, şunları söyledi...
∂ Kendi lüksüme çok düşkündüm. Ancak anne olduktan sonra bütün önceliklerim çocuklarım oldu. Annelik fedakârlık demektir.
∂ Çok fazla darbe aldım. Çok zor süreçlerden geçtim, hâlâ da geçiyorum. Ancak kendi ayaklarının üzerinde durmaya gayret eden bir anneyim.
∂ Kimsenin hayatı toz pembe değil. Ben her şeye rağmen çok sevebilen bir insanım.
∂ Evlendikten sonra uzun süre yurt dışında kalarak mesleğimden uzaklaştım.
∂ Sektöre çok genç yaşta atıldım. Şimdi uzun bir aradan sonra böyle güzel bir sevgiyle karşılanmak çok büyük bir onur.
∂ YouTube’da kanalım var: Hayattan Bir Demet.
∂ Mesleki açıdan 20’li yaşlarıma geri döndüm. Haber sunuculuğu teklifinden dizi oyunculuğuna kadar birçok alanda teklifler var. Şimdi hangisini daha iyi yapabilirim diye düşünüyorum.