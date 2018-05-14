Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu özel konserde Anneler Günü ile ilgili duygularını paylaşan Öncel “1975 senesinde annemin teşvik etmesiyle TRT’nin ilk pop star yarışmasına katıldım. Bugün burada ve sizlerle berabersem onu da anneme borçluyum. Annelere olan vefa borcumuzu ömrümüz boyunca ödeyemeyiz” dedi. Bir hatırasını paylaşan Öncel şunları söyledi: Annem bana hamileyken aşerip bir bahçeden şeftali çalıp yemiş, yüzümde izi vardır. Anne olacak herkese tavsiyem, hamileyken bahçelere dalmayın...