Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altice Arena’da düzenlenen finalde 26 ülke yarıştı. Halk ve jüri oylamasının ardından İsrailli Netta Barzilai “Toy” adlı şarkısıyla 529 puan alarak birinciliği elde etti. Böylece İsrail, yarışmada dördüncü defa birinci oldu. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin temsilcisi Eleni Foureira “Fuego” isimli şarkısıyla 436 puan alarak ikinciliği, Avusturya temsilcisi Cesar Sampson ise “Nobody But You” isimli şarkısıyla 342 puan alarak üçüncülüğü elde etti. Türkiye, komşu ülkelerin birbirlerine oy verdiği, bunun da puanlamada haksızlığa yol açtığı gerekçesiyle yarışmada yer almıyor.