Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun zamandır müzik dünyasından uzak olan İbrahim Tatlıses, ‘Yaylalar’ türküsüyle sessizliğine son veriyor. Yedi yıl aradan sonra stüdyoya giren sanatçı, hayranlarına sürpriz yaptı. Türküyü üç farklı formatta okuyan İmparator, rap versiyonuyla şaşırttı. Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle piyasaya çıkan çalışmanın klibi de izleyicilerle buluştu. Videoda, Tatlıses’in duygu dolu anları yer alıyor.