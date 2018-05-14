Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 29. son bölümü sansürsüz izle, Çukur yeni bölüm tek part izle Show TV Puhu TV izle gibi detaylar burada yer alıyor. Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, her hafta pazartesi olduğu gibi bu hafta da izleyicisini ekranları karşısına kilitledi. Çukur yeni bölümü kaçıranlar, ''Çukur 29. bölüm izle, Çukur 29. yeni bölüm izle, Çukur 29. bölüm tek part izle, Çukur 29. bölüm sansürsüz izle, Çukur yeni bölüm izle, Çukur son bölüm izle'' gibi detayları araştırıyor. Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Burak Sergen, gibi önemli isimleri kadrosunda barındıran Çukur dizisinin son bölümünü izlemek için haberimize bakmanız yeterlidir...

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Çukur 29.bölüm 2.fragmanı: Selim, babasını Çukur'dan çıkarmak istiyor!

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni projesi Çukur 28.bölümü yayınlandı. Çukur son bölümde; Sena, Yamaç'a başka bir adamı silahla ateş edip öldürdüğünün itirafını gerçekleştirdi. Öte yandan Yamaç ise, işin aslı astarını öğrenmek adına derin araştırmalar içerisine girdi. İşte, Çukur 29.bölüm fragmanı yayınlandı.

7 Mayıs 2018 Pazartesi tarihinde Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur 28.son bölümde; İdris Koçovalı, her defasında karşısında yer alarak damarına basan ve hiçbir şekilde sözünü dinlemeyip ona zıt düşecek eylemlerde bulunan Vartolu Saadetin'e karşı vurucu bir hamlede bulundu. İdris Koçovalı, Vartolu Saadetin'in başlattığı güç ve hakimiyet savaşına karşı gövde gösterisi başlatarak, sevdiği kadın Saadet'i Cemil'le evlendirmeye koyuldu. Tüm bu gelişmeler sonrasında Vartolu Saadettin'in kan beynine sıçrayarak büyük tehlike arz eden girişimler gerçekleştirmesine neden oldu. Saadet'in başka bir adamla evlenmemesi için elinden geleni ardına koymayacağının özellikle altını çizen Vartolu Saadettin'in karşısına İdris Koçovalı geçerek, Çukur meydanında Saadet'in düğün hazırlıklarına başladığını başta Vartolu olmak üzere herkese ulu orta ilan etti. Bunların yanı sıra Yamaç Koçovalı ve Vartolu Saadettin ağız dalaşına girmesi sonucunda gerilim hat safhaya tırmanarak Çukur mahallesinde büyük bir kavgaya tutuştular. En başından beri Koçovalı ailesinin başına çoraplar Vartolu Saadettin bu kez İdris Koçovalı'nın canına tak etmesiyle birlikte sert kayaya çarparak, en hassas noktası olan sevdiği kadınla sınanması yüzünden insanlıktan çıkarak bambaşka bir adama dönüştü. Öte yandan Saadet'i kimseye yar etmemek adına ant içen Vartolu Saadettin, sınır tanımaz bir hale gelerek uğrunda her şeyi göze alabileceği Saadet'in düğün gününde yaşanan bir anlık gafletle geri dönüşü olmayan bir hata meydana gelir. İşte, izleyici kitlesi tarafından soluksuzca takip edilen son bölümün hemen akabinde Çukur 29.bölüm fragmanı yayınlandı.

ÇUKUR 29.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Show TV ekranlarında her pazartesi akşamı izleyici kitlesinin iple çektiği ve yaşanan tüm gelişmeleri pür dikkat takip ettiği Çukur 29.bölüm fragmanı yayınlandı.

ÇUKUR'DA SÜRPRİZ İSİM

Ay Yapım imzalı Çukur’da sürprizler devam ediyor. Yarın akşam yayınlanacak 29’uncu bölümde başarılı oyuncu Selen Uçer, konuk oyuncu olarak ekran başındakilerle buluşacak. Dizinin pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünde pek çok dizi, sinema filmi ve tiyatro oyunundaki etkileyici performansıyla göz dolduran başarılı oyuncu Selen Uçer, Ezgi rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Afife Jale ve Altın Koza ödüllü oyuncunun canlandırdığı Ezgi karakteri, Sena ve Emrah ile karşı karşıya gelecek. Uçer’in özellikle Emrah karakterini canlandıran Alperen Duymaz ile olan sahnesi tansiyonu yükseltecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İdris’in, Emmi, Paşa ve Selim şahitliğinde “Ben Çukur’da üstümde ne kadar tapu varsa hepsini de senin üstüne geçirmeye karar verdim oğlum!” sözleriyle Yamaç’a kararını açıkladığı tanıtımda Selim için ipler artık kopuyor. Sezon finaline 5 bölüm kala heyecanın hız kesmediği Çukur’da silah dağıtan Vartolu’nun neler yapacağı merakla beklenirken, Selim’in “Benim istediğim bir tek şey var artık. İdris Koçovalı’yı Çukur’dan çıkarmak!” sözleri dikkat çekiyor.