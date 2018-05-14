Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 30. yeni fragmanı yayınlandı. Çukur 30. yeni bölümde neler yaşanacak? Çukur yeni fragman aramalarınızın sonucu burada. Çukur yeni fragmanında yine nefesler tutuluyor. Yamaç Çukur'un yeni sahibi ilan edildikten sonra ortalık karışıyor. Peki Selim ne yapacak? Sezon finaline 5 bölüm kala Çukur'da yaşanacaklar merak konusu olurken 30 bölüm detayları haberimizde.Çukur youtube izle burada... İşte Çukur 30. yeni bölüm fragman, Çukur yeni fragman, Çukur izle, Çukur 30. yeni Bölüm gibi aramalarınızın sonuçları

Çukur 29. bölümde neler yaşandı?

Selim’in Cemil’i öldürmesi Çukur’da var olan büyük gerçeklere bir yenisini ekler. Selim’in bu hayati hatasının bedelini ödeyip ödemeyeceği merakla beklenirken Koçovalı Ailesi’nde herkes düğünün ani iptaliyle derinden sarsılır.Vartolu, Selim, Emrah ve Nazım arasındaki iş birliği giderek güçlenirken Yamaç’ın bu gizli ittifaktan nasıl etkileneceği akıllarda büyük bir soru işareti oluşturur.

Sezon finaline beş bölüm kala Çukur’un tüm sakinleri yeniden büyük yüzleşmeler yaşarken Yamaç ve adamlarının silah deposuyla ilgili yaptıkları hamle onları tehlikeli bir sürprizin içine sürükleyecek

ÇUKUR 30. YENİ FRAGMANI İZLE

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