Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

14 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanacak 29’uncu bölümde Selen Uçer, konuk oyuncu olarak ekran başındakilerle buluşacak. Uçer, Ezgi rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.



Afife Jale ve Altın Koza ödüllü oyuncunun canlandırdığı Ezgi karakteri, Sena ve Emrah ile karşı karşıya gelecek. Uçer’in özellikle Emrah karakterini canlandıran Alperen Duymaz ile olan sahnesi tansiyonu yükseltecek.