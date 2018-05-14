14 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanacak 29’uncu bölümde Selen Uçer, konuk oyuncu olarak ekran başındakilerle buluşacak. Uçer, Ezgi rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.
Afife Jale ve Altın Koza ödüllü oyuncunun canlandırdığı Ezgi karakteri, Sena ve Emrah ile karşı karşıya gelecek. Uçer’in özellikle Emrah karakterini canlandıran Alperen Duymaz ile olan sahnesi tansiyonu yükseltecek.
'Çukur' dizisine yeni transfer
14.05.2018 - 15:01 | Son Güncelleme: 14.05.2018 - 15:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çukur’un sezon finaline beş bölüm kala 14 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölüme Selen Uçer dahil oldu
14 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanacak 29’uncu bölümde Selen Uçer, konuk oyuncu olarak ekran başındakilerle buluşacak. Uçer, Ezgi rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.
Etiketler : çukur,dizi,
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