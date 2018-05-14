Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burcu Esmersoy evlendi. Burcu Esmersoy hazırlıklar için uzun süredir Ameridaydı. 10 yıldır birlikte olduğu 12 Nisan'da nişanlandığı Berk Suyabatmaz dünya evine girdi. New York Türk Başkonsolosluğu’nda gerçekleşen nikah törenine Berk Suyabatmaz’ın ailesi, Burcu Esmersoy’un ise kız kardeşi Müge ve yakın arkadaşları katıldı. Törenden ilk fotoğrafı paylaşan Burcu Esmersoy tanıştıkları yerde evlenmenin nasip olduğunu vurguladı. Mutlu çiftin balayı adresleri ise Monte Carlo. Burcu Esmersoy kiminle evlendi? Berk Suyabatmaz kimdir? tüm merak ettikleriniz haberimizde.

Burcu Esmersoy Instagram'dan bu yazıyı paylaştı:

Tanıştığımız yerde evlenmek nasipmiş.. Bizim mutluluğumuzu paylaşan ve kendi mutluluğu gibi yaşayan herkese çok teşekkürler.. Darısı başınıza... Sevgiler herkese mutkuluklar ve tekrar teşekkürler... Bu arada bize bu konuda yardımcı olan Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu’na cok teşekkür ederiz.

BERK SUYABATMAZ KİMDİR?

16 Mart 1978 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen Berk Suyabatmaz, denizcilik alanında kariyerini sürdürmektedir. Kariyeri kadar ilişkileriyle gündemde olan Berk Suyabatmaz, bugüne kadar birçok ünlü isimle flört etti.

Berk Suyabatmaz, 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Burcu Esmersoy'u ailesinden istedi, çift nisan ayının ikinci haftası nişan yüzüklerini taktı. Burcu Esmersoy’un Boğaz’daki evinde yapılan törene sadece çiftin ailesi katıldı. Berk Suyabatmaz ve Burcu Esmersoy 14 Mayıs 2018'de ABD'de dünya evine girdi.

BURCU ESMERSOY KİMDİR?

2 Ekim 1976 yılında İstanbul'da doğmuştur.Annesinin ismi Kamile babasının ismi ise Timur'dur. Çerkez kökenli bir sunucudur.Annesi ile babası o henüz 4 yaşındayken ayrılmışlardır.Ablası ve babaanesinle beraber yaşamıştır.

Beşiktaş Lisesi'ni bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi'ne giren Esmersoy, bu okulda Turizm İşletmeciliği okudu ve bu bölümden mezun olmasının ardından New York Üniversitesi'nden Hospitality, Tourism and Sports Management eğitimi aldı.

1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti ve "Dostluk Güzeli" oldu. 1998 yılında Günel Zeynalova-Didem adlı klipte Didem karakterinde oynamıştır. Kanal D'de çocuk programları yapımcılığı ve program sunuculuğu yaptı. Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu'nu derece ile bitirdi. 2000 ile 2005 yılları arasında CNN Türk'te spor departmanında dış haber editörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği yaptı.

Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve programlar yaptı. 2010 yılında vizyona giren Romantik Komedi filminde küçük bir rol oynadı ve filmdeki dansıyla büyük beğeni topladı. Burcu Esmersoy, iyi derecede İngilizce ve İtalyanca biliyor. Burcu Esmer Ferrari Reklam Pazarlama Sponsor müdürü ile 2005 tarihinde Paris'te evlenmiştir.2008 tarihinde ise ayrıldılar.

30 Ekim 2010 tarihinde yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği "Yok Böyle Dans" yarışmasında yarışmacı olarak bulundu. Azra Akın'ın İlk sezonun kazananı olduğu yarışmada; Azra Akın, Bedük, Bora Kozanoğlu, Burcu Esmersoy, Burcu Güneş, Defne Joy Foster, Derya Büyükuncu, Eda Taşpınar, Güneri Civaoğlu, Metin Arolat, Nilgün Belgün, Pascal Nouma, Ragga Oktay, Sibel Arna gibi ünlüler yarıştı, jüri koltuğunda ise Lilia Bennett, Saba Tümer, Sait Sökmen ve Tan Sağtürk bulunmuştur.

2011 yılında yapılan "Yok Böyle Dans" yarışmasında ise Burcu Esmersoy sunucu olarak görev yapmıştır. 2012 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında da sunuculuk yaptı.

Oynadığı Dizi Ve Filmler :

2012 – Çocuklar Duymasın

2011 – Dedektif Memoli

2010 – Romantik Komedi