Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon finali 5 bölüm kala Selen Uçer, Çukur'a transfer oldu. Oyuncunun canlandırdığı Ezgi, Sena ve Emrah ile yüz yüze geliyor. Alperen Duymaz'ın oynadığı 'Emrah' karakteri ile olan sahnesi heyecanı doruklara çıkardı. Durum böyle olunca Çukur severler Çukur’a Ezgi rolüyle dahil olan Selen Uçer kimdir? diye merak içinde aratıyor. Selen Uçer dair tüm bilgiler haberimizde.

SELEN UÇER KİMDİR?

Böyle Bitmesin, Beni Böyle Sev, Hanımın Çiftliği gibi dizilerle tanınan Selen Uçer, 'Çukur'un 14 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanacak 29’uncu bölümünde, konuk oyuncu olarak seyirciyle buluşacak. Başarılı oyuncu, Sena ve abisi Ebrah ile karşı karşıya gelecek.

Leyla Selen Uçer, 5 Mayıs 1983 tarihinde kimya mühendisi bir anne babanın kızı olarak dünyaya geldi. Avusturya Lisesi'ni ve Boğaziçi Üniversitesi'nin kimya bölümünü bitirdi. Üniversite yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları'nda yer aldı. Ayrıca yarı zamanlı olarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'ne devam etti. Bir yıl Akademi İstanbul'da burslu olarak eğitim gördü. Chicago'daki Roosevelt Üniversitesi'nde yine burslu olarak yüksek lisans yaptı. Yazdığı Amerikan Rüyası adlı oyun, Off-Broadway'de Ensemble Theater tarafından sahnelendi.

2004'te senaryosunu Ümit Ünal'ın yazdığı Anlat İstanbul filminde, Selim Demirdelen'in çektiği "Külkedisi" bölümünde oynadı. In-yer-face akımı oyunlarını sahneyen DOT'un Böcek adlı yapımında rol aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında Haldun Dormen'in sahneye koyduğu Kantocu oyunundaki performansıyla "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Kadın Oyuncusu" dalında Afife Jale Ödülleri'ne aday gösterildi. Ümit Ünal'ın yönettiği, dört kişi arasında geçen 2007 yapımı Ara filminde yarı Fransız yarı Türk olan Gül karakterini canlandırdı. Bu rolüyle 15. Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Ayça Damgacı'yla paylaştı. 2008'de O... Çocukları filminde bir fahişeyi oynadı. 2009 yılında Binbir Gece dizisinde Emel karakterini canlandırdı. Hanımın Çiftliği dizisinde Asuman karakterini oynamaktadır.