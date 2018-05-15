Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Kadın 30. yeni fragmanı ve Kadın 29. son bölüm özeti

Kadın 29. son bölümde neler yaşanıyor?

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Her ne olursa olsun Bahar’ın ailesinin zarar görmesini istemeyen Alp, Şirin ile konuşmaya gider. Levent ise Şirin’in Alp’e olan tavırlarından ve heyecanından rahatsız olur. Hastalığının ilerlemesi üzerine iyice halsizleşen ve ağrıları artan Bahar, çocuklarının üzülmemesi için de her şeyi yapmaya hazırdır.

Alp’in Amerika’ya dönmeyeceğinden emin olan Pırıl, geri dönmeye karar verir. Jülide’nin eline Alp’in hayatıyla ilgili bir koz geçmesi üzerine de Pırıl cephesinde işler iyice karışacaktır. Bahar’ın bozulan telefonunu tamirciye götüren Enver ise inanamayacağı bir gerçekle yüzleşir...

Kadın 28. bölümde neler yaşandı

Şirin, Sarp’ın yaşadığını ve tehdit edildiğini Hatice’ye anlatır. Hatice, önce Şirin’in anlattıklarına inanmayıp hayal gördüğünü düşünse de daha sonra ona inanır. Bahar’ın her geçen gün hastalığı daha çok ilerlemekte ve baş dönmeleri de artmaktadır. Bahar’ın bir an önce ilik nakli olması gerektiğini söyleyen Jale, Şirin’in tedavi sürecinde, başka ilik aramaya devam eder. Bahar’ın bir kardeşi daha olabileceğini düşünen ve son çare eski kocasının sevgilisine giden Hatice’nin bir planı vardır. Bahar’a doğum günü sürprizi yapmak isteyen Enver herkesi organize eder. Doğum gününde alınan hediyelerden biri Bahar’ı utandırırken, diğeri ise üzecektir...

Kadın yeni fragman ve son bölüm özeti izle