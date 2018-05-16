Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D'de büyük kıyım başladı. Fenomen dizinin final tarihi öne çekildi. Kanalı açan vatandaş şoke oldu. Siyah Beyaz Aşk'a final yaptırılıyor.Doğan Medya Grubu'nun satışının ardından bir takım değişiklikle beklenen Kanal D'de düğmeye basıldı.

Önce Kanal D'nin patronu Murat Saygı oldu. Onlardan birinin final yapması zaten bekleniyordu ama çok büyük bir sürpriz daha yaşandı?

Kanal D'nin final yaptıracağı o dizisi hangisi?

12 sezondur Kanal D ekranlarında ayakta kalabilen Arka Sokaklar aynı zamanda, Türkiye televizyonlarında yayınlanan en uzun dizi. Arka Sokaklar'ı izleyici o kadar seviyor ki, sayesinde 13.sezon için onay alındı. Arka Sokaklar, Kanal D'nin ayakta kalan tek dizisi olacak.

İlk başladığı dönem oldukça beğenilen bir dizi olan Vatanım Sensin, yayında olan son sezonu ile ciddi bir düşüş yaşadı ve final engel olamadı. Vatanım Sensin bu sezon sonunda final yapıyor.

Dizi son dönemlerde reyting kaybı yaşıyordu, dizi için Tv8 ile görüşmeler yapıldı ama sonuç alınamadı. Hiç bir kanal ile anlaşma sağlayamayan yapım, final senaryosunu açık bırakmaktan vazgeçti. Siyah Beyaz Aşk 34.bölümü ile final yapacaktı.

Baş rollerini Birce Akalay, İbrahim Çelikkol, Arzu Gamze Kılınç, Deniz Celiloğlu, Kadriye Kenter, Muhammet Uzuner, Sinem Ünsal, Ece Dizdar, Uğur Aslan, Cahit Gök gibi isimlerin üstlendiği Siyah Beyaz Aşk dizisinin 32.bölümde ekran serüvenini noktalayacak. Yani dizisinin finali bile daha erkene alındı.

Geniş yelpazedeki izleyici kitlesinin ekran başını kilitlenerek pür dikkat takip ettiği ve her bölümünü dört gözle beklediği Siyah Beyaz Aşk dizisi reytinglerde hedefledikleri başarıyı yakalayamadı.

Haftalardır izlenme oranlarında yükselişe geçmeyi hedefleyen fakat reyting oranlarında giderek düşüş yaşamaya başlaması nedeniyle final yapılması kararı alındı.

Bu neden final tarihinin öne alındığının açıklaması gerçekleştirilen Siyah Beyaz Aşk dizisinin final tarihi de kesinlik kazandı.