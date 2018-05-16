Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Haziran seçimine sayılı günler kaldı. Flaş isim de İyi Parti'den aday olmaya karar verdi.

Partilerde aday adaylığı için başvurular büyük bir heyecanla gerçekleşti.

Ünlü isimler de partilerden aday adaylığını açıkladı.

Bu adaylardan birisini de Onur Akay internet sitesindeki haberinden duyurdu.

Türkiye’de ilklerin hocası Prof. Dr. Tamer Dodurka, 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimlerde İyi Parti’den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Çeşitli uluslararası başarılara imza atan hem uzman psikolog hem de veteriner hekim olan Prof. Dr. Tamer Dodurka, Tekirdağ ilinden milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Çevre, hayvan hakları ve çeşitli toplumsal konularda yaptığı çalışmalar sayesinde kamuoyunca yakından tanınan Dodurka, İyi Parti’den milletvekili aday adayı olduğunu OnurAkayMedya’ya açıkladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini de söyleyen Dodurka, ”24 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde, İyi Parti’den Tekirdağ milletvekili aday adaylığı için başvurumu yaptım. İyi Parti’den tarafıma yapılan talepler üzerine, görevimden istifa ettim. Tüm Tekirdağ’a hayırlı olmasını dilerim.” dedi.