Sen Anlat Karadeniz'in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Osman Hoca'nın vaazı damga vurdu. Tahir ile Nefes'in evlenmesini hazmedemeyen ve  cami önünde tartışan kalabalıkla karşılaşan Osman Hoca'nın teravih namazında söyledikleri diziye damga vurdu.