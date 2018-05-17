Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sen Anlat Karadeniz'in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Osman Hoca'nın vaazı damga vurdu. Tahir ile Nefes'in evlenmesini hazmedemeyen ve cami önünde tartışan kalabalıkla karşılaşan Osman Hoca'nın teravih namazında söyledikleri diziye damga vurdu.