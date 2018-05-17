Sen Anlat Karadeniz'in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Osman Hoca'nın vaazı damga vurdu. Tahir ile Nefes'in evlenmesini hazmedemeyen ve cami önünde tartışan kalabalıkla karşılaşan Osman Hoca'nın teravih namazında söyledikleri diziye damga vurdu.
Sen Anlat Karadeniz'e damga vuran vaaz sahnesi
17.05.2018 - 12:13 | Son Güncelleme: 17.05.2018 - 12:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz'in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Osman Hoca'nın vaazı damga vurdu.
Etiketler : Sen Anlat Karadeniz,
560572 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/560572.aspx
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