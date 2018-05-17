Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapımcılığını Metronom film adına Oğuz Sözen’in, senaryosunu Selim Çirput, Yönetmenliğini Cem Sürücü’nün yaptığı oyuncu kadrosunda Gökhan Keser, Eda Erol, Selen Seyven, Serkan Kuru, Eren Pekgöz, Yıldırım Öcek ve Aslı Bankoğlu, un rol aldığı komedi yüklü film “Tatlı Bela” 8 Haziran’da vizyona giriyor. Eda Erol ise filmde üç kafadarın çocukluk arkadaşı Gizem karakterini canlandırıyor.



Filmin konusu



Kafe işleten Arda karakterini canlandıran Gökhan Keser, Serkan Kuru (Erdem) ve Eren Pekgöz (Fırat) isimli 2 arkadaşı ile aynı evi paylaşmaktadır. Arda, Fırat ve Erdem çocukluktan beri birlikte olan üç arkadaştır. Bu üç kafadar sıradan hayatlarına devam ederlerken bir gece kapılarının önüne bırakılan bir bebekle birlikte hayatları bir anda değişecektir. Arda Fırat ve Erdem bir yandan rutin hayatlarına devam edecekler bir yandan da Ela bebeğin kime ait olduğunu bulmaya çalışacaklardır.