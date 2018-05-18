Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deodorant markası Rexona için kamera karşısına geçen Gencebay’a vatandaşlar övgüler yağdırdı. Sosyal medyada olay olan reklam, binlerce beğeni ve yorum aldı. Orhan Gencebay filmde, bindiği otobüste ter kokusuyla bütün yolcuları rahatsız eden gencin yanına giderek, ünlü parçası Batsın Bu Dünya’dan esinlenerek “Daha güzel, daha adil, sevgi dolu bir dünya için... Barış için, insanlık için, kardeşlik için… Burunların selameti için…” ter kokan genci deodorant kullanması için uyarıyor. Gencebay, böylece ter kokusundan şikâyet edenlerin tercümanı oluyor. Unilever Kişisel Bakımdan Sorumlu Pazarlama Direktörü Alper Eroğlu “Ter kokusu gibi konuşulması zor olan hassas bir konuda verilecek mesajı, Orhan Gencebay gibi samimi, koruyucu, kollayıcı ve çok sevilen bir sanatçı tarafından esprili şekilde vermek hepimizi çok heyecanlandırdı. Burunların selameti için ter kokmamak konusunda toplumumuzu bilinçlendirebildiysek ne mutlu bize” dedi.