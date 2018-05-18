Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Al Jazeera Mubasher kanalının ‘El Mesaiyyat’ isimli kültür sanat programı, TRT’nin dönem dizisi Payitaht Abdülhamid’in İzmit’teki setine gelerek dizinin başrol oyuncusu Bülent İnal ile canlı yayın röportajı gerçekleştirdi. İnal, sunucu Mogahed Sarar’a diziyi ve rolünü anlattı. İnal, şunları söyledi:

¥ Abdülhamid, oyuncu olarak çok sinematografik bir karakter. Bu rolü oynamayı çok istiyordum ancak başta tedirginliğim vardı.

¥ Proje, iyi bir senaryo, iyi bir yapım şirketi ve doğru isimlerle mükemmel şekilde ortaya çıktı.

¥ Senaristlerimizle, tarih danışmanlarımızla ve okuduğum tarih kitaplarıyla dolu dolu bir 3 ay geçirdim ve karakterin üzerine çalıştım. O ruhu layığıyla üstlenebileceğimi, rolü üzerime giyebileceğimi hissettim...

¥ İnsanlar, bu projeye başlarken “Kızıl Sultan” ile “Ulu Hakan” diyorlardı. Ben tarihî şahsiyetlere böyle bakılmasından öte bir aktör olarak Abdülhamid’i oynamayı çok istediğime karar verdim.

¥ Benim üzerime düşen; Abdülhamid Han’ı anlamak, oynamak ve asıl olan onu karakter olarak seyirciye anlatabilmekti.

¥ Rolü kabul ettiğimde, işe Abdülhamid’in iç dünyasını anlamaya çalışarak başladım. Onun şehzadelik döneminden padişahlık dönemine geçişini anlatan iki psikiyatrın yazdığı bir kitap beni çok etkiledi. Onun iç dünyasındaki sıkıntıları, annesini, çocuğunu kaybetmesindeki ruh hâli beni çok etkiledi.

¥ Çocukluktan beri el işleriyle uğraşmayı seviyordum. Abdülhamid kadar sanat ehli değilim. O, müthiş bir sanatçı imiş. Ben o kadar değilim tabii ki...

¥ Hem sette hem de dışarıda bize gelen sevgiye ve ilgiye dair çok şey yaşıyoruz. Özellikle Abdülhamid’i sevenlerin müthiş bir ilgisi var. Herkes bize destek oluyor...

¥ Sokakta yürürken dedem yaşındaki insanların ‘Hünkârım’ diyerek elimi öpmeye çalışması ve sarılmaları beni çok etkiliyor.

Ülkemizde de yayınlansın

Programın yapımcısı İslam Mostafa, dizinin bir an önce Arap ülkelerine ve Orta Doğu’ya satışının gerçekleşerek, alt yazılı çevirisiyle yayınlanmasını istedi. Mostafa “Şu an sosyal medyadan izliyoruz. Arap dünyasında çok fazla merak ediliyor. Arapça çevirisiyle kanallarımıza satılarak dizinizi bizimle buluşturulmasını arzu ediyoruz” dedi.