Söz ve müziği Ozan Güneysu’ya, düzenlemesi Selim Öztürk’e ait olan şarkı, müziğinde latin ve modern ezgilerin hâkim olduğu hareketli bir yaz şarkısı... Burak Sesli yönetmenliğinde çekilen klipte Özgün’e oyuncu Aslı Tandoğan eşlik etti.
Bir yıl sonra yeni teklisiyle sahnede
18.05.2018 - 04:09 | Son Güncelleme: 18.05.2018 - 04:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pop müziğin ünlü ismi Özgün, yaklaşık bir yıl aradan sonra “Hayalet” ismini verdiği yeni teklisini dinleyicilerin beğenisine sundu.
Etiketler : özgün,özgün albümü,
560667 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/560667.aspx
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