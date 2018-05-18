Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz ve müziği Ozan Güneysu’ya, düzenlemesi Selim Öztürk’e ait olan şarkı, müziğinde latin ve modern ezgilerin hâkim olduğu hareketli bir yaz şarkısı... Burak Sesli yönetmenliğinde çekilen klipte Özgün’e oyuncu Aslı Tandoğan eşlik etti.