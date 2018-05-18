Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D haber kuşağında ayrılık yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Kanal D'de ana haberi sunan Ahmet Hakan ile yollar ayrılmıştı. Hakan yerine Buker Aydın sunuculuk koltuğuna oturmuştu. Bu kez de hafta sonu haberlerini sunan Gözde Atasoy ile yollar ayrıldı. Kanal D'nin ipini çektiği Atasoy'un yerine Merve Dinçkol gelecek.

GÖZDE ATASOY'UN YERİNE KİM GELDİ?

Kanal D hafta sonu haberlerini sunan isim değişti. Artık Merve Dinçkol sunacak.

MERVE DİNÇKOL KİMDİR?

1986 doğumlu Merve Dinçkol, Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü mezunu. Stajını Lig TV'de yapan, ardından Ulusal Kanal'da sunuculuğa başlayan Merve Dinçkol, şimdilerde Öykü Cengiz ile Milliyet.com.tr için program yapıyor.