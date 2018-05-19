Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de 34. ve son hafta mücadelesinde yarın lider Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Bornova Stadı'nda teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas ve taktik çalışması yaptı.

Antrenmanı izleyen Göztepe taraftarları, 2017-2018 sezonunda gösterdiği performanstan dolayı takıma teşekkür etti. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Kadu, Sabri Sarıoğlu, Tanju Kayhan ve Kerem Atakan Kesgin antrenmanda yer almadı.

YENİ SEZON FORMALARI TANITILDI

Öte yandan Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 2018-2019 sezonu formalarının tanıtım filminde futbolcular Halil Akbunar, Kadu ve Andre Poko'nun yanı sıra Çukur dizisi karakterlerinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, tanıtım filminin dizi setinde çekildiği kaydedildi.