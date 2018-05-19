Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2014 yapımı Kış Uykusu ile Cannes'a damga vuran Nuri Bilge Ceylan, bu yıl yeni filmi Ahlat Ağacı ile Croisette'e geri döndü.

Festivale kabul süreci oldukça sancılı geçip Ana Yarışma bölümüne sonradan dahil edilen film, dün akşam seçkinin son filmi olarak dünya prömiyerini yaptı.

KIRMIZI HALIDA POZ VERDİ

Filmin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan, dün kırmızı halıda poz verdi.

Oyunculardan Murat Cemcir'in aile pozu sırasında ısrarla Bennu Yıldırımlar'ın önüne geçme çabası ise sosyal medyada büyük tepki çekti.

MURAT CEMCİR'E TEPKİ YAĞDI

Yıldırımlar'ın sabrına övgüler dizen kullanıcılar Murat Cemcir'i düşencesiz hareketinden dolayı yerden yere vurdu.