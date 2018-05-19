Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? Survivor’da sular durulmuyor. Ödül oyununda Nagihan ve Mustafa Kemal’in kavgası tansiyonu yükseltti. Nagihan gözyaşlarına boğulup artık yarışma istemiyorum diyerek isyan etti. Turabi takım adına Nagihan’dan özür diledi. Mustafa Kemal’e sert çıktı. Ünlülüler takımı 6 kişi kalması sebebiyle bu oyunu çok kritik görüyorlar. Adeta hepsi diken üstünde. Öyle ki Adem ve Sema’nın konuşmasında Sema, 'eleyecek kimsemiz kalmadı Adem, 6 kişiyiz' dedi. Öte yandan Ümit Karan oynayacağımız en gergin oyun olacak. Bizden artık fazla kişi gitmeye başladı buna artık engel olmalıyız diye anlattı. Bu konuşmasından anlıyoruz ki bu dokunulmazlık oyunu onlar için çok büyük önem arz etmektedir. Üst üste galibiyetler alan Gönüllüler takımıda onların bu durumunun farkında ünlülerin yeterince azaldığını artık onlarda eleyebilecekleri isim kalmadığını ve bu yüzden bu akşam oynanacak dokunulmazlığı kazanırlarsa onlara büyük bir darbe olacak. Acun’unda söylediği gibi Survivor’da her şey yalan tek gerçek dokunulmazlık. Survivor fanları için heyeca dorukta. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor Kim Gitti? gibi bu sorulara cevap arıyor. İşte 19 Mayıs Survivor Eleme

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SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor ödül oyunu mücadeleleri nefes kesti! Dün akşam ekrana gelen Survivor'da iki ödül oyunu oynandı. Bolonez soslu makarna ödülünü kazanan Ünlüler makarna ile buluştu.

İKİNCİ ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Öte yandan ikinci ödül oyununda baraka ödülünü gönüllüler takımı kazandı. Zaman zaman gerilim dozunun yükseldiği Survivor'da Nagihan'da gözyaşlarına hakim olamadı.

ÜMİT VE MUSTAFA'NIN HAREKETLERİ NAGİHAN'I AĞLATTI

Gönüllüler'den Nagihan'a kaybettiği bir oyun sonrasında, bench'te oturan Mustafa'dan uyarı geldi. Ardından Ümit Karan ile birlikte gülen Mustafa'yı gören Nagihan çılgına döndü. 'Burada palyaço mu oynuyor? Ne gülüyorsunuz. Artık yeter' diye bağıran Nagihan'ı Hakan Hatipoğlu zor sakinleştirdi. Yaşanan olayın ardından isyan eden Nagihan, karşı takımdan sürekli kendisiyle ilgili dalga geçmeler olduğunu ve artık dayanamadığını söyledi. Oyunlarda oynamaktan bile zevk almadığını söyleyen Nagihan gözyaşlarına boğuldu.

NAGİHAN'DAN ÖZÜR DİLEDİ



Turabi seremonideyken oyun sırasında Mustafa Kemal'le yaşadığı gerginlik sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Nagihan'dan özür diledi. Takım arkadaşlarını eleştiren Turabi, yapılanların doğru olmadığını söyledi.

TURABİ VE MUSTAFA OYUN ALANI DIŞINDA KAVGA ETTİ



Turabi ve Mustafa Kemal arasında oyun sonunda sinirler gerildi.Oyun sonrasında otobüse bindikleri sırada ise Turabi, Mustafa'ya tepki gösterdi. 'Kızla dalga geçiyorsunuz. Sen sinirlerini bozdun Ümit de güldü. Yaptığın hareketlere dikkat et' diye bağıran Turabi, Nagihan'a yapılanlardan dolayı çok sinirlendi.

'CESARET HAPI YUTMUŞ AMA...'



Survivor'da önceki gün Hilmi Cem'le, sonra da Nagihan'la tartışan Mustafa'ya Hakan Hatipoğlu çok sert sözler söyledi. Hakan Hatipoğlu, seremoni sırasında son oyunlarda takımıyla gerginlik yaşayan Mustafa Kemal hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Mustafa'ya sert sözlerle uyarıda bulunan Hakan, 'İki oyundur gerginiz. Aslında birleşme haftası beraber yemekler yedik danslar ettik. Güzel geçmişti. Ancak Mustafa'nın kazandığı oyunda kötü söz söylemesi bizi çileden çıkardı. Mustafa geçen hafta yine iletişim oyununda Anıl onun sepetine top attı diye Turabi'yle birlikte kıyameti kopardılar. Dün iletişim oyununda Mustafa Hilmi Cem'e kötü söz söylüyor. Bugün yine aynı şekilde laf atmalar. Bir cesaret hapı yutmuş anladığım kadarıyla. Bize değil kendi takımına odaklansın. İlk dokunulmazlığı almaya baksın, kendini kurtarmaya çalışsın. Burada gelip bize abuk subuk hareketler yapmasın' dedi.