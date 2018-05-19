Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demet Akalın'ın kuzeni Şehbal Civeleker, Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında yaptığı açıklama ile adından söz ettirmişti. Ünlü şarkıcının yardım etmediği için oğlu Yağız Özsayın'ın ömür boyu kör kaldığını iddia eden Civeleker, canlı yayında gözyaşı dökmüştü.

Akalın ise kuzenine, "Kime yardım edeceğimi gayet iyi biliyorum. Benim evime girip her şeyimi çalıp çırpan insana yardım etmem! Nasıl inanırsınız bunlara. Canlı yayına takma kirpikle çıkıyor. Utanmasalar zaten kör doğan çocuğu benim kör ettiğimi söyleyecekler. Ben bildiğiniz Demet'im değişmedim" cevabını vermişti.

Magazin haberleri veren '2. Sayfa' hesabının paylaşımına göre; Demet Akalın'ın kuzeni Şehbal Civeleker'in kanser hastası oğlu Yağız Özsayın hayatını kaybetti. 19 yaşındaki Yağız, bugüne kadar 10 kez ameliyat olmuş, son operasyonda görme yetisini kaybetmişti.