Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılın düğünü olarak tarihe geçen Prens Harry ve Meghan Markle bugün dünyaevine girdi. Tüm dünyanın merakla takip ettiği düğünde Meghan Markle'nin 15 yaşındaki fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu.

SOSYAL MEDYA MARKLE'NİN 15 YAŞINDAKİ FOTOĞRAFINI KONUŞUYOR

Dünyanın merakla beklediği düğün bugün gerçekleşti. Uzun zamandır beklenen düğüne birçok ünlü isim katıldı. En son olarak Suits dizisinde gördüğümüz 36 yaşındaki Meghan Markle ile Prens Harry dünyaevine girdi. Sosyal medya ise Meghan Markle'nin 15 yaşında çektirdiği fotoğrafı konuşuyor.

15 YAŞINDAKİ FOTOĞRAFI OLAY OLDU

Sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılan fotoğrafta Meghan Markle'nin 15 yaşında Buckingham Sarayı önünde poz verdiği ortaya çıktı. Kimi kullanıcılar bu fotoğrafı görünce yorumda bulundu. Buckingham Sarayı önünde poz veren Meghan Markle tam 21 yıl sonra orada evlendi.

İşte sosyal medyanın gündemine oturan o fotoğraf:





YAKIN ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Meghan Markle'nin dizideki arkadaşları yalnız bırakmadı. Suist'e beraber rol aldığı bütün oyuncular düğüne geldi.