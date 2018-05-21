Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, hayatını beyazperdeye aktarmak için hazırlıklara başladı.

HAYATI FİLM OLUYOR

Bir süredir film hayalini gerçekleştirmek istediğini belirten Sarıkaya, hazırlıklara başladığını duyurdu. Filminin konusunu ise, "Bir genç kızın kendini bulma hikayesi" şeklinde özetledi.

GENÇLİĞİNİ OYNAYACAK İSİM BELLİ OLDU

Güzel oyuncunun gençliğini oynayacak isim ise; 2013 yılında yayınlanmaya başlayan ve 77 bölüm süren Medcezir dizisinin setinde tanıştığı Miray Daner olacak.

Son dönemde yıldızı parlayan genç yıldızlardan biri olan Miray Daner, Medcezir'de Sarıkaya'nın kız kardeşi rolündeydi. Şimdi ise Vatanım Sensin isimli dizide oynuyor.