Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlülerin de aralarında bulunduğu 34 sanığın yargılandığı davada, oyuncular Çağatay Ulusoy ve Hüseyin Orçun Benli ile birlikte “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan oyuncu Gizem Karaca’nın avukatı, istinafa başvurarak karara itirazda bulundu. Karaca’nın avukatı Faruk Zorba, yargılama sırasında savcılıkça verilen mütalaada, Karaca’nın eyleminin, “uyuşturucu madde kullanmak” olduğuna vurgu yaparak, mahkemenin ise sanığa “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan ceza verdiğini hatırlattı. Zorba, “Bu kararın bozulacağına inancımız tamdır. Yargılamaya konu edilen eylem iki arkadaşıyla birlikte esrar / uyuşturucu maddesi kullanmaktan ibarettir. Kendisinin şahsen temin ettiği maddeyi başka arkadaşıyla paylaştığı ve birlikte kullandığı iddiasına dayanılarak bu karar verilmiştir. Henüz 20 yaşındayken yaşadığı ve gençlik hatası olarak değerlendirilmesi gereken bu üzücü olay sebebiyle büyük pişmanlık duymuştur” değerlendirmesinde bulundu.