Posta'da yer alan habere göre, Gökhan Kırdar’ın pazar gününden beri yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
Ağzından kan geldiği, bunun üzerine apar topar hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Gökhan Kırdar’ın tedavisine Maltepe Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.
Ünlü sanatçı Gökhan Kırdar'dan kötü haber
22.05.2018 - 09:46 | Son Güncelleme: 22.05.2018 - 09:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü sanatçı Gökhan Kırdar’ın pazar gününden beri yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
Posta'da yer alan habere göre, Gökhan Kırdar’ın pazar gününden beri yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
Etiketler : Gökhan Kırdar,Gökhan Kırdar' durumu,
561257 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/561257.aspx
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