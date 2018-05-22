Posta'da yer alan habere göre, Gökhan Kırdar’ın pazar gününden beri yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Ağzından kan geldiği, bunun üzerine apar topar hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Gökhan Kırdar’ın tedavisine Maltepe Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve

Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor. 