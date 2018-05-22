Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Posta'da yer alan habere göre, Gökhan Kırdar’ın pazar gününden beri yoğun bakımda olduğu öğrenildi.



Ağzından kan geldiği, bunun üzerine apar topar hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Gökhan Kırdar’ın tedavisine Maltepe Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve



Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.