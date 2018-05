Türkiye Gazetesi

Sen Anlat Karadeniz fragman izle YouTube, Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm izle, Sen Anlat Karadeniz 18 bölüm izle tarzında aradıklarınız burada. ATV ekranlarında yayınlandığı günden itirabren seyircisini ekran karşısına kilitleyen Sen Anlat Karadeniz dizisi yine olay bir bölümle nefesleri kesti. Sen Anlat Karadeniz dizisinin 18. bölümünü kaçıranlar, ''Sen Anlat Karadeniz izle, Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm izle, Sen Anlat Karadeniz 18 bölüm izle'' gibi konuları araştırırken, Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünü izleyenler ise ''Sen Anlat Karadeniz fragman izle, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragman izle, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragman yayınlandı mı, Sen Anlat Karadeniz 19 bölüm fragman izle'' tarzında konuları Google'dan araştırıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz son bölümü ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...

Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü ve fragmanı için tıklayın

Çarşamba akşamları ATV ekranlarında yayınlandığı her bölümşe takipçilerine seyrine doyum olmayan sahneler yaşatan Sen Anlat Karadeniz’e olan ilgi giderek artıyor. Toplamda 17 bölümü yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi, reytinglerde de Diriliş Ertuğrul ile birlikte sezonun en iyi sonuçlarını elde ediyor. Kadına şiddet olaylarına dem vurulduğu dizi, yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük bir takipçi kitlesini kazanmasını bildi. Her çarşamba akşamı yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi bu hafta da çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşacak. Her yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanına bile müthiş ilginin gösterildiği Sen Anlat Karadeniz dizisin fragmanının izlenme oranı 2,3 milyona Youtube’da yaklaştı bile... 24 saat dolmadan kısa bir süre içerisinde milyonlarca izlenen dizinin fragmanına göre yine izleyici tarafından büyük beğeni toplayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde ne olacak?

Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde yaralı olan Tahir saklanıyor. Vedat ise Tahir'in peşini bir türlü bırakmıyor. Nefes, Tahir’i Vedat’tan önce bulabilecek mi? sorusu akıllarda soru işareti bırakıyor. Yaşanan son bölümde Tahir’i vuran Cemil, onu kimse bulamasın diye yaralı halde kulübeye saklamıştı. Tahir ise burada Nefes’in kızı Ceylan ile karşılaşmıştı. Diğer yandan Cemil, Tahir’i öldürdüğünü söylerken; dizinin yayınlanan fragmanında Cemil’in sorgulandığı ancak Tahir’in yerini söylememekte ısrar ettiği görülüyor. Vedat, kulübeden kaçan Tahir’in peşini bırakmıyor.