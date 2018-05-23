Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Mesut Yar'ın o yazısı;

Ekranda şu anda 24 dizi dönüyor. Geçtiğimiz cumartesi sona eren “İnsanlık Suçu”nu (Kanal D) ve TRT 1’in veda eden “Aslan Ailem” dizisini de katarsanız 26. Beş tane de günlük dizi var. Tekrar dizileri listeye koymuyorum bile... Peki, yaz sezonu yaklaşırken ve diziler son düzlüğe girmişken kim, kaçıncı sırada yer alıyor, bilmek ister misiniz?

İşte dizilerin toplam izleyici grubundaki reytinglerine göre sıralı tam listesi! İlk sırada “Sen Anlat Karadeniz” var. Onu izleyen diziler de sırasıyla şöyle. “Diriliş Ertuğrul”, “Kadın”, “Söz”, “Çukur”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Arka Sokaklar”, “Bizim Hikaye”, “Yasak Elma”, “Savaşçı”, “Avlu”, “Yeni Gelin”, “İstanbullu Gelin”, “Aşk ve Mavi”, “Ufak Tefek Cinayetler”, “Çocuklar Duymasın”, “Mehmetçik Kûtulamâre”, “Fazilet Hanım ve Kızları”, “Vatanım Sensin”, “Kanatsız Kuşlar”, “Payitaht Abdülhamid”, “Cennet’in Gözyaşları”, “Siyah Beyaz Aşk”, “Adı: Zehra”, “İnsanlık Suçu”, “Kalk Gidelim” ve “Aslan Ailem”...

EN İSTİKRARLI KANAL HANGİSİ?

Açıkçası sezonu bitirebilen dizilerin çoğunluğu kamu kanalına ait gibi görünüyor. TRT 1 dizilerinin çok azı yayından kalktı. Yüzdeliğe vurursak TRT 1 yüzde 20 kadar bir kayıp verdi...

“Diriliş Ertuğrul”, “Kalk Gidelim”, “Mehmetçik Kûtulamâre”, “Payitaht Abdülhamid” önümüzdeki sezon da yola devam ediyor. Aynı şekilde atv de yüzdelik olarak az bir kayıpla sezonu kapadı...

Geride bıraktığımız sezon en çok dizi Kanal D, Star TV ve FOX ekranında yayından kaldırıldı...

BEYAZ NE YAPACAK?

Ara verdiği dönemlerde ve yaz sezonunda Beyazıt Öztürk yurt dışı turneleri yapardı. Anladığım kadarıyla turneler son hız devam edecek...

Şimdilik New York’ta enerji toplayan Beyaz, şovuyla anılan birkaç isimle birlikte yarı müzikal yarı da talk şov niteliğindeki gösterisini dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türklerle buluşturacak...

Kanal D, ekran klasiklerinden sayılan “Beyaz Show”u sonlandırma kararı almıştı. Akabinde Beyaz’ın görüşmeleri de başladı. Taraflar reddedecek ama bir ulusal kanalla yapılan görüşme mevcut. Ne yazık ki sonuç alınamamış...

Sonrası mı?

Sırada yine ulusal ve eğlence ağırlıklı iki kanal var. Onlarla el sıkışılırsa Beyaz çok değil birkaç ay sonra yine ekranda!

HANGİLERİ GİDİYOR?

Yandaki kutuda reyting sıralamasını yaptığımız dizilerden birkaçı maalesef önümüzdeki sezonu göremeyecek. Onları da not düşelim...

Star, “Fazilet Hanım ve Kızları”na son verdi. FOX’ta “Adı: Zehra” önümüzdeki sezon ekranda olmayacak. Kanal D, “Siyah Beyaz Aşk”ı noktalama kararı aldı. “Vatanım Sensin” de sezon sonunda final yapıyor. Atv, “Kanatsız Kuşlar” ve “Cennet’in Gözyaşları” ile yolları ayırıyor. TRT 1’de ise tek kayıp “Aslan Ailem” oldu. Durum budur... AB GRUBUNDA GEÇEN HAFTA

Reytinglerde dikkat edilen iki gruptan biri hâlâ AB izleyicisi. Bu grupta geçtiğimiz hafta ilk beş sıralamasına giren dizilerden sadece iki tanesinin reytinginin yükseldiğini görüyoruz; “Kadın” ve “Ufak Tefek Cinayetler”... Buna göre ilk beş sıralaması da şöyle gerçekleşmiş; “Diriliş Ertuğrul”, “Kadın”, “Sen Anlat Karadeniz”, “Çukur” ve “Ufak Tefek Cinayetler”. (Teşekkürler Interpress)

EN UĞURLU GÜNLER HANGİLERİ?

Diziler için uğurlu ya da uğursuz diyebileceğimiz günler var. Zaten çoğu reyting sıralamasında kendini belli ediyor...

Pazartesi ve salı haftanın en uğurlu günleri diyebiliriz. Bu net. Sezon boyunca bu iki gecede toplam 7 dizi tutunabildi. Gelecek sezon bir eksikle (Siyah Beyaz Aşk/Kanal D) hepsi de yoluna devam edecek...

En şanssız iki gece ise perşembe ve cuma. Çok az sayıda dizi oralarda tutunabildi. Anlayacağınız gelen gitti!