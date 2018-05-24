Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

10 haftadır izleyenleri ekrana kilitleyen Popstar 2018 yarışmasında rakiplerini sergilediği performansla geride bırakan Edirneli Salih Zülüfoğlu, büyük ödül 50 bin liranın sahibi oldu. Batuhan Öztürk ikinci oldu. Programın final gecesinde 2 şarkı seslendiren Zülüfoğlu, 4 jüri üyesinden 100 tam puan almayı başardı. Sonucun açıklanmasıyla sevinç gözyaşlarına boğulan Zülüfoğlu, sevincini ailesi ve 4 jüri üyeleriyle paylaştı.