10 haftadır izleyenleri ekrana kilitleyen Popstar 2018 yarışmasında rakiplerini sergilediği performansla geride bırakan Edirneli Salih Zülüfoğlu, büyük ödül 50 bin liranın sahibi oldu. Batuhan Öztürk ikinci oldu. Programın final gecesinde 2 şarkı seslendiren Zülüfoğlu, 4 jüri üyesinden 100 tam puan almayı başardı. Sonucun açıklanmasıyla sevinç gözyaşlarına boğulan Zülüfoğlu, sevincini ailesi ve 4 jüri üyeleriyle paylaştı.
Popstar 2018'in şampiyonu Salih Zülüfoğlu oldu
24.05.2018 - 00:36 | Son Güncelleme: 24.05.2018 - 00:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Popstar 2018 yarışmasının birincisi, Edirneli Salih Zülüfoğlu oldu.
Etiketler : Popstar 2018,Salih Zülüfoğlu,
561563 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/561563.aspx
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