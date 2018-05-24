10 haftadır izleyenleri ekrana kilitleyen Popstar 2018 yarışmasında rakiplerini sergilediği performansla geride bırakan Edirneli Salih Zülüfoğlu, büyük ödül 50 bin liranın sahibi oldu. Batuhan Öztürk ikinci oldu. Programın final gecesinde 2 şarkı seslendiren Zülüfoğlu, 4 jüri üyesinden 100 tam puan almayı başardı. Sonucun açıklanmasıyla sevinç gözyaşlarına boğulan Zülüfoğlu, sevincini ailesi ve 4 jüri üyeleriyle paylaştı. 