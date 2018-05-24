Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Popstar 2018'i kim kazandı, Salih Zülfüoğlu kimdir, Salih Zülfüoğlu nerelidir, Salih Zülfüoğlu kaç yaşındadır ve Salih Zülfüoğlu Popstar final şarkısı ile ilgili konular merak içerisinde aranıyor. Popstar 2018 final bölümü ile bu sezon ekranlara veda etti. Popstar 2018 yarışmasında Salih Zülfüoğlu sesiyle birinciliğe ulaşan isim oldu. İzleyiciler ise Popstar'da kim birinci oldu, Salih Zülfüoğlu kimdir, Salih Zülfüoğlu kaç yaşında, Salih Zülfüoğlu nereli ve Salih Zülfüoğlu Popstar final şarkısını ilgi ile Google'dan aramaya devam ediyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Bülent Ersoy, Deniz Seki, Armağan Çağlayan ve Can Bonomo'nun jüri üyeliğini üstlendiği Popstar 2018 yarışması final bölümü ile ekranlara veda etti. Popstar 2018'i Salih Zülfüoğlu kazandı. Salih Zülfüoğlu, sergilediği performansla hem izleyicilerden hem de jüri üyelerinden tam not aldı. Sonucun açıklanmasıyla birlikte birinci olduğunu öğrenen Salih Zülfüoğlu, sevincini ailesi ve dört jüri üyesiyle birlikte paylaştı.

10 haftadır yayınlanan ve izleyenleri ekran karşısında seyrine doyum olmayan müzik ziyafeti yaşatan Popstar 2018'de Edirneli Salih Zülüfoğlu, birinciliğe ulaşarak 50 bin TL'nin de sahibi olmayı başardı. Popstar 2018'de Salih Zülfüoğlu'nun ardından Batuhan Öztürk ise ikinci oldu.

Salih Zülfüoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında ve iş yapar?

Salih Zülüfoğlu, 24 Eylül 1994 tarihinde Bursa'da doğdu. İlkokul mezunu olan Zülfüoğlu, evli ve bir çocuk babasıdır. Salih'in 1 kardeşi daha bulunuyor. Sahne tozunu daha evvelden yutan Zülüfoğlu, arabesk ve Alaturka tarzında seslendirdiği şarkılarla Popstar 2018'in en renkli kişiliklerinden olmayı başardı.

Edirne’de hayatına devam eden Salih, Popstar 2018 tanıtım videosuna 13-14 yaşından beri sahnede olduğunu belirterek, ailesini çalışarak geçindirdiğini anlatmıştı. Evli ve bir çocuğu olduğunu söyleyen Zülfüoğlu, okula giderken bile Popstar yarışmasını izlediğini ifade etti.

Salih kendini anlatırken şu sözleri sarf etmişti:

''Annem sabah okula gideceğim için uyumamı istiyordu. Banyodan çıkarıyordu annem beni, sobamız vardı. Sobanın arkasında titriyordum, Popstar’ı izliyordum. Allah’ım hep dua ediyordum. İnşallah ben de böyle sahnelerde olurdum. İnşallah ben de böyle şarkılar okurum. İnşallah ben de bir gün ünlü olurum. Ben de şimdi Popstar sahnesinde olacağım."

Konservaturar terk olduğunu söyleyen Zülüfoğlu, devamlı yarışmalarda kendimi göstermeye çalıştığını ama başarılı olamadığını ve düğünlerde şarkıcılık yaptığını söyledi.