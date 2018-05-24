2013 yılında babasını kaybeden usta oyuncu Demet Akbağ, acı haberle yıkıldı. Akbağ'ın annesi henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı hayatını kaybetti. Kardeşler, 2013 yılında da babaları eski foto muhabiri Oktay İybar'ı kaybetmişlerdi...
Demet Akbağ'ın acı günü
24.05.2018 - 16:00 | Son Güncelleme: 24.05.2018 - 16:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü oyuncu Demet Akbağ ve Sedef İybar'ın annesi Benan Yavuzkol hayatını kaybetti.
Etiketler : Demet Akbağ,
561676 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/561676.aspx
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