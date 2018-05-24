Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2013 yılında babasını kaybeden usta oyuncu Demet Akbağ, acı haberle yıkıldı. Akbağ'ın annesi henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı hayatını kaybetti. Kardeşler, 2013 yılında da babaları eski foto muhabiri Oktay İybar'ı kaybetmişlerdi...