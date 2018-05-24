Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şenol-Bircan İpek çifti, 5 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. İkili, sosyal medyada paylaştıkları video ile ayrılık kararını duyurdu.

Birlikte kamera karşısına geçen ikili, "Herkese merhaba. Çok uzun zamandır bizden birlikte fotoğraf ve video istiyordunuz. Biz de sizleri kırmadan, bilmeniz gereken bir durumu açıklayacağız. 5 yıllık evliliğimizi bugün itibariyle mahkeme kararıyla resmen noktaladık. Hayırlısı böyleymiş. Dost, arkadaş kalmayı tercih ettik. Medeni bir şekilde boşanma kararı aldık. Yollarımıza ayrı ayrı saygılı şekilde devam edeceğiz. Merak etmeyin, biz çok iyiyiz. İkimiz için iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Bircan İpek'in, eski eşine "Her zaman en iyi arkadaşımsın" demesi dikkati çekti. İkili, videonun sonunda birbirine hakkını helal etti.