Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sunucu Esra Erol'un stüdyo şefliğini yapan, aynı zamanda Seda Sayan'ın yeğeni olan Eda Gök, kendisini en yakın arkadaşı, evli ve iki çocuk annesi Burcu Sinem Ünsal'la aldattığını öne sürdüğü 7 yıllık eşi Emrah Albayrak'tan tek celsede boşandı.

Esra Erol'un kendi programında açıkladığı ihanet iddiası sonrası Eda Gök'e sosyal medyada ünlü isimlerden destek mesajları geldi.

Seda Sayan’ın yeğenin evliliği ihanet sebebiyle bitti Esra Erol’da programının orkestra şefi görevini yürüten Emrah Albayrak ile programının stüdyo şefi ve aynı zamanda Seda Sayan’ın yeğeni Eda Gök'ün evliliği ihanet sebebiyle bitti.

"HİÇ Mİ UTANMADINIZ?"

Demet Akalın, Eda Gök'ün instagram hesabında yaptığı paylaşıma, "Uzakta arama! Ahh Ahh" mesajını yazdı.

Ünlü isimlerin ihanet haberi ile ilgili mesajları şöyle:

Ebru Polat: Eda'm sen her zaman güzel kalbinle dik bir insansın, pislikler belalarını Allah'tan bulacaklar. Sen gönlünü ferah tut.

Sinem Yıldız: Yazıklar olsun! Hiç mi utanmadınız? Ayıp kızın evine girip lokmasını yediniz. Ar damarı çatlamış varlıklar.

Elif Karlı: Canım Eda'cım. Boğazım düğüm oldu. Sakın üzülme. Dimdik ayakta dur bitanem. Sevindirme kimseleri. O kimseleri bilemezsin, bilemeyiz. Aman güzel gözlüm. Güzel anne. Sen önemlisin, senin fikirlerin, duyguların. Sen iyi ol kızın da iyi olur. Allah sana en iyi yolları açacaktır.