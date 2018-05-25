Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV 8 Yemekteyiz programını canlı izlemek isteyenler haberimize bakabilir. Yemekteyiz TV 8 ekranlarında ilgi ile takip ediliyor. Yemekteyiz kim kazandı? sorusunun cevabına bu haberden ulaşabilirsiniz. Aşağıda belirttiğimiz linkte de Yemekteyiz TV 8 son bölümünü izleyebilirsiniz. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Yemekteyiz programında bugün yarışmayı kimin kazanacağı belli oluyor. Her hafta bir yarışmacının evine davetli olarak giden yarışmacılar, final günü yani bugün büyük heyecan yaşıyor. 15:45'te başlayan Yemekteyiz programını bu hafta hangi yarışmacının kazanacağı netlik kazanacak. Filiz Yılmaz Kırdar, Ergün Halis, Nuray Çolakoğulları, Mustafa Yıldız ve Fevziye Gençarslan'ın yarıştığı Yemekteyiz 189'ncu bölümünün kazananını aşağıda belirttiğimiz linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Yemekteyiz haftanın galibi ve son bölümü için tıklayın

Yemekteyiz saat kaçta başlıyor?

Saat 15:45'te başlayacak Yemekteyiz programı TV 8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 189. bölümün galibi ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alacak.

Filiz Yılmaz Kırdar kimdir?

Birinci günün yarışmacısı Filiz Yılmaz Kırdar, çağrı merkezinde yöneticilik yapıyor. 35 yaşında, evli ve 3 aylık kızı var. Aslen Sakaryalı olan Kırdar, seyahat etmeyi, resim yapmayı ve uydurma yemekler yapmayı çok seviyor.

Ergün Halis kimdir?

39 yaşındaki Ergün Halis, evli ve bir oğlu var. Elazığlı, beden eğitimi öğretmeni ancak şu an bireysel koçluk yapıyor. Şarkı söylemek, şiir yazmak ve spor yapmak en sevdiği aktivitelerden...

Nuray Çolakoğulları kimdir?

Aslen Tekirdağlı olan Nuray Çolakoğulları'nın mesleği şef aşçılık. 32 yaşında olan Çolakoğulları, bir kız çocuk sahibi. Yoğun çalıştığı için kendine pek vakit ayıramıyor. Uysal, uyumlu, öz güveni yüksek ve zor sinirlenen bir mizaca sahip.

Mustafa Yıldız kimdir?

Öğrenci olan Mustafa Yıldız, 24 yaşında, bekar ve Amasyalı. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü okuyor. Aynı zamanda stajyer öğretmenlik yapıyor. Otostopla Türkiye'yi gezmekten, sosyal medyada paylaşım yapmaktan hoşlanıyor.

Fevziye Gençarslan kimdir?

Fevziye Gençarslan ise ev hanımı. Aslen Kilisli olan Gençarslan, 3 kız çocuğu sahibi. Spor yapmayı, ailesiyle yurt dışı tatili yapmayı seven Gençarslan, öz güveni yüksek, bulunduğu ortama kolay uyum sağlayan ve pozitif bir yarışmacı olarak göze çarpıyor.