Seren Serengil bir süredir birlikte olduğu Yaşar İpek ile Haziran'da evleneceğini açıklamıştı. Çift çıktıkları Fransa tatilinde sürpriz yaparak nikah masasına oturdu. Seren Serengil ve Yaşar İpek mutlu haberi yakın çevreleri ile paylaştılar.
Seren Serengil ile Yaşar İpek evlendi
26.05.2018 - 16:57 | Son Güncelleme: 26.05.2018 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir süredir birliktelik yaşayan Haziran'da evleneceği konuşulan ünlü çift sürpriz bir kararla evlendi.
Etiketler : Seren Serengil,yaşar ipek,
561950 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/561950.aspx
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