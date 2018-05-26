Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seren Serengil bir süredir birlikte olduğu Yaşar İpek ile Haziran'da evleneceğini açıklamıştı. Çift çıktıkları Fransa tatilinde sürpriz yaparak nikah masasına oturdu. Seren Serengil ve Yaşar İpek mutlu haberi yakın çevreleri ile paylaştılar.