Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor’da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Oynanan ilk dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden taraf olan Gönüllüler takımı yaptıkları oylama sonucunda eleme adayını belirledi. Eleme adayları Hakan ve Yağmur oldu. Eleme adaylarının belli olmasından sonra bu akşam ekrana gelecek bölümün fragmanı da yayınlandı.

ACUN ILICALI ADETA ÇILDIRDI

Ünlüler takımında Adem ile Turabi’nin kavgasından sonra Acun Ilıcalı adeta çıldırdı. İplerin iyice gerildiği yarışmada Acun Ilıcalı, “Arkadaşlar susalım artık, konuşanı atacağım” diye bağırarak müdahalede bulundu. Merve Aydın araya girerek Turabi ve Adem'i ayırmaya çalıştı.

TURABİ EŞİKTEN DÖNDÜ

Turabi daha önceden de yaptığı davranışlar tarafından eleştiriliyordu. Diskalifiye olmaktan son anda dönen Turabi, 'Acaba elenecek mi?' sorusu akıllara geldi.

INNA GELİYOR

Acun Ilıcalı büyük sürprizi yarışmacılara açıkladı. Bu akşam yayınlanacak bölümde ünlü şarkıcı Inna adaya gelecek.