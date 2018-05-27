Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Seren Serengil Yaşar İpek çifti, gittikle Fransa tatilinde evlendiler. 8 Haziran'da evlenmeleri beklenen çiftin bu ani evliliği büyük sürpriz oldu. Sosyal medya ise Seren Serengil'in sudan ucuz gelinliğini konuştu.

Seren Serengil, bir süredir birlikte olduğu Yaşar İpek ile 8 Haziran'da evleneceğini açıklamıştı. Çift, çıktıkları Fransa tatilinde nikah masasına oturdu.Instagram hesabından Yaşar İpek ile fotoğrafını paylaşan Serengil, kalp emojisi ile birlikte "Sevdiklerimizle" notunu yazdı.

UCUZ AMA ŞIK



Sosyal medya ise Seren Serengil'in gelinliğini konuştu. Çok şık görünen Seren Serengil'in gelinliğini fiyatını öğrenenler şoke oldu.Bir internet alışveriş platformunda iki parça olarak satılan gelinliğin üst tarafı, 179 TL, alt tarafı ise 349 TL. Seren Serengil'in bu tercihi herkesi şaşırtan, hayli şık görüntüsü takdir ettirdi.