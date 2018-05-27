Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sibel Can, Şeker Bayramı’nda hayranlarına sürpriz yapacak. Yeni albüm çalışmalarına devam eden sanatçı, dört yıl aradan sonraki projesinin çıkış şarkısı ‘Kuyu’yu, bayramın ilk günü iTunes’ta hayranlarının beğenisine sunacak. Can, söz ve müziği Bahadır Tatlıöz’e ait, şımarık bir sevgiliye hitap ettiği parçada, birçok duyguya tercüman olacak.

Bayramdan sonra albümünü çıkaracak olan sanatçı, “Kuyu, bu yaz için çok hareketli ve güzel bir parça... Ardından tamamen sıfır şarkılardan oluşan albümümüz geliyor. Hiçbir ticari kaygı olmadan, keyifle ve huzurla eserleri seslendirdiğim bir çalışma oldu. ‘Kuyu’, öncesinde sevenlerime bayram hediyem olsun. Şımartılan ve abartılan insanlardan uzak dursunlar” şeklinde konuştu.

KUYU

Her istediği öyle olmuyor

Boş lafla gönül doymuyor

A canım seni çok

şımartmışlar

İçin dışın farklı

Kaşın gözün

ayrı oynuyor

A canım seni çok

kabartmışlar

A canım seni çok

abartmışlar

Aklın yolu bir

Sana bir bela lazım

senden beter

Ardından kuyunu

kazan lazım

Anca keser

Şunu bil

Sana bir bela lazım

senden beter

Ardından kuyunu

kazan lazım

Anca keser

Oooooo

Ey alçak

gönüllü dünya

Oooooo

Herkese bonkör bize

nankör olan dünya