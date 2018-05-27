Sibel Can, Şeker Bayramı’nda hayranlarına sürpriz yapacak. Yeni albüm çalışmalarına devam eden sanatçı, dört yıl aradan sonraki projesinin çıkış şarkısı ‘Kuyu’yu, bayramın ilk günü iTunes’ta hayranlarının beğenisine sunacak. Can, söz ve müziği Bahadır Tatlıöz’e ait, şımarık bir sevgiliye hitap ettiği parçada, birçok duyguya tercüman olacak.
Bayramdan sonra albümünü çıkaracak olan sanatçı, “Kuyu, bu yaz için çok hareketli ve güzel bir parça... Ardından tamamen sıfır şarkılardan oluşan albümümüz geliyor. Hiçbir ticari kaygı olmadan, keyifle ve huzurla eserleri seslendirdiğim bir çalışma oldu. ‘Kuyu’, öncesinde sevenlerime bayram hediyem olsun. Şımartılan ve abartılan insanlardan uzak dursunlar” şeklinde konuştu.
KUYU
Her istediği öyle olmuyor
Boş lafla gönül doymuyor
A canım seni çok
şımartmışlar
İçin dışın farklı
Kaşın gözün
ayrı oynuyor
A canım seni çok
kabartmışlar
A canım seni çok
abartmışlar
Aklın yolu bir
Sana bir bela lazım
senden beter
Ardından kuyunu
kazan lazım
Anca keser
Şunu bil
Sana bir bela lazım
senden beter
Ardından kuyunu
kazan lazım
Anca keser
Oooooo
Ey alçak
gönüllü dünya
Oooooo
Herkese bonkör bize
nankör olan dünya