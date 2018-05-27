Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Milli Pediatri Derneği’nin “Çocuk Sağlığına Hizmet Ödülleri” törenle sahiplerini buldu. Türkiye’de çocuk sağlığının gelişimi için üstün çaba harcayan Çocuk hekimlerinin yanı sıra Barış Manço da ödüle layık görüldü. Wilma Elles de törene katılan isimler arasındaydı.Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Koordinatörü ve IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, ödül töreni sırasında yaptığı konuşmada tüm dünyada artan savaşlara ve özellikle son zamanlarda Filistin’de katledilen masum çocukların durumuna dikkat çekerek, çocukların travmatik ortamlarda şiddet görerek büyümesi geleceğimizi olumsuz etkileyecektir” dedi. Hasanoğlu, ardından çocuklar için yaptığı çalışmalar nedeniyle Wilma Elles’i sahneye davet edip “O örnek bir anne. Hem kendi çocuklarına bakıyor hem de elinden gelince diğer çocuklar için yapılan çalışmalara katılıyor. Özellikle çocuklarla ilgili yaptığımız saha çalışmalarında da bundan böyle bizimle birlikte” dedi.



Wilma Elles ise yaptığı konuşmada şöyle dedi: “Çocuklar Allah’ın bize emaneti olan meleklerdir. Dünyanın her yerinde çocuklar masumdur, masum varlıklara şiddet göstermek zorbalık uygulamak kabul edilemez. Bu bizim insanlık görevimiz. Özellikle savaşta öldürülen, aç kalan, şiddet gören masum bebekleri görünce öyle sinirleniyor ve utanıyorum ki, bir insan nasıl bu kadar kötü olabilir diye düşünüyorum. Savaşta ölen çocuk sayısının gün geçtikçe artıyor olması endişe verici. Tüm insanlık bu durumdan utanç duymalı. Bunun için kimse yapacak bir şeyim yok demesin. Yarın vicdanı rahat bir insan olabilmek için mutlaka hepimizin üzerine düşen bir şeyler var. Ben üzerime ne düşerse yapmaya hazırım. Derneğin yaptığı ve beni de dahil ettikleri tüm çalışmalar için teşekkür ediyorum.” dedi.



Ödül için teşekkür eden sanatçının oğlu Batıkan Manço, “Babam çocuklar için ‘Onlar bu ülkenin kısa boylu vatandaşları’ derdi. Onları önemser, fikirlerine ve görüşlerine önem verirdi. Yaptığı programlarda da özgüvenlerinin gelişimine önem verdiği için birer yetişkinlermiş gibi davranırdı. Şimdiye kadar yüzlerce ödül aldık. Aldığımız ödüller genellikle müzikle ve televizyonculukla ilgili olurdu. Ama sanırım çocuk hekimlerinden bu ödülü almak en anlamlısı oldu. Ölümünün üzerinden yıllar geçse de yaptıkları hala yaşıyorsa, bir nesil üzerinde pozitif önemli etkiler oluşturabilmişse bize ancak gururlanmak düşer.” dedi.