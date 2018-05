Türkiye Gazetesi

Survivor Kim Elendi? Survivor tansiyon yükseliyor. Turabi ile Adem birbirine girdi. Acun Ilıcalı çileden çıktı. Adem ile Turabiye ne olacak büyük bir merak konusu. Survivor’da tüm oyunlar yalan tek gerçek dokunulmazlık oyununun ilki oynandı. Kazanan Ünlüler oldu. Gönüllüler takımı iki eleme adayı çıkardı. Oy çokluğu ile ilk aday Yağmur Banda oldu. Bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Damla ise Hakan’ın ismini söyledi. İkinci dokunulmazlık oyununu Ünlülüler mi Gönüllüler mi kazanacak? İki takımda kendi takımından birinin elenmemesi için kıyasıya mücadele ediyor. Acun gerginlikler bir yana müthiş bir ödülün müjdesini verdi. Survivor severler nefeslerini tuttu. Bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? Survivor elenen isim kim? gibi tüm sorulara cevap arıyor. İşte Survivor 27 Mayıs Eleme

SURVİVOR'DA ELENEN İSİM BELLİ OLDU

SURVİVOR ELEME KONSEYİ CANLI İZLE

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu! Zaman zaman gergin anların yaşandığı Survivor dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı 10-8 kazanarak biraz da olsa moral depoladı. Konseyde kendi arkadaşlarından birinin ismini yazmayacak olan Ünlüler takımı kaybedilen Türkiye ödülünün ardından bir nebze de olsa moral depoladı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜ KİMİN OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı bireysel dokunulmazlık oyununda birbirlerine karşı mücadele etti. Gönüllüler arasında oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan isim Damla Can oldu.

SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da eleme konseyinde gergin anlar yaşandı! Anıl ve Yağmur arasında çekişmeli geçen konseyde 4 kişi tarafından adı yazılan Yağmur Banda ilk eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Damla Can ise ikinci eleme adayı olarak Hakan'ı gösterdi. Böylelikle ilk eleme konseyinde Hakan ve Yağmur ilk eleme adayı oldu!

TURABİ-ADEM KAVGASI

Dün akşam ekrana gelen Survivor'ın son bölümünün ardından yeni bölümde büyük bir gerilim yaşandı. Parkurun sonunda hem dokunulmazlık hem de ödül olduğu için canlarını dişlerine takan yarışmacılar, küçük çaplı bir gerilim yaşadı. Turabi ile Adem, oyunda yaşanan aksaklık üzerine artan dozda bir tartışmanın içerisine girince, araya Acun Ilıcalı dahil oldu.





SURVİVOR'DA INNA MÜJDESİ

Yayınlanan 82. yeni bölüm fragmanında ise Adem'le Turabi'nin kavgası görünürken Acun Ilıcalı yarışmacılara bir de sürprizi açıklıyor. Ilıcalı, dünyaca ünlü şarkıcı Inna'nın Survivor'a geleceğini yarışmacılara müjdeliyor. Detaylar bu akşam izleyiciyle buluşacak bölümde ortaya çıkacak.

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

1998 yılında dünyaya gelen Yağmur Banda aslen İzmirlidir. Lise mezunu olan Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tekwando takımında yer alan bir sporcudur. Spor kariyeri boyunca, Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra birçok defa 2.'lik ve 3.'lük derecelerinin sahibi olan Yağmur Banda, Taekwondo'nun dışında birçok spor dalıyla da yakından ilgilenmektedir. Son olarak, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında yer alan Yağmur Banda, Gönülüller takımında mücadele ediyor.

Survivor 2018’in diğer pek çok yarışmacısı gibi Yağmur Banda da Instagram hesabından veda paylaşımında bulunmuştu. Takipçilerinden destek isteyen Yağmur Banda, Survivor tanıtımında çekilen fotoğrafını paylaşarak altına şunları yazmıştı:

İzmir’de başlayan hırslı yolculuğumun sonundayım... Dominik Cumhuriyetine hakim olmaya gidiyorum.. Hayatım boyunca istediğim her şeyi emek vererek başardım, hep mücadele ettim.. Bu yola hedeflerim için çıktım. Beni tanımadan, görmeden seven tüm takipçilerim, her an destekçim olan ailem ve arkadaşlarım, bundan sonraki etapta desteğinize daha fazla ihtiyacım olacak..

Yağmur Banda, Survivor 2018 yarışmasında Gönüllüler kadrosunda yer alan iddialı yarışmacı yarışmacı şu ana kadar topladığı 47 puanla 14. sırada bulunuyor.

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

İsmini ilk kez ‘Var Mısın, Yok musun' ile duyuran Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğdu. Milli sporcu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi. Hakan, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak Su Topu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer alan Hakan Hatipoğlu, Survivor 2010 sezonunda ve Survivor All Star'da öne çıkan isimlerden biriydi.